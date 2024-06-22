По словам Светланы Гринчук, сейчас удалось восстановить часть оборудования, которое является критическим.

Делать прогнозы относительно того, какой будет ситуация с энергетикой в Украине в осенне-зимний период, пока рано. Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук.

Она подчеркнула, что пока не стоит говорить о каких-либо ограничениях зимой. При этом сейчас удалось восстановить часть оборудования, которое является критическим. В то же время продолжается подготовка этого оборудования и объектов генерации к осенне-зимнему периоду.

"Сейчас у нас идет и ремонтная кампания на атомных энергоблоках. Все эти атаки наносят дополнительные проблемы энергетической системе, но сейчас говорить, что у нас будут длительные отключения зимой, пока рано. Но конечно ситуация может меняться ежедневно и после каждой атаки", - отметила Гринчук. Видео дня

Отключение света в Украине - последние новости

Накануне министр образования и науки Украины Оксен Лисовой не исключил онлайн-обучения и переноса каникул - в том числе из-за вероятных отключений света.

По его словам, в Украине около 30% учебных заведений обеспечены генерацией, "но она разная - есть довольно мощная, которая позволяет учебному заведению работать в целом, а есть слабые, когда может работать только пункт несокрушимости, который размещен в учебном заведении".

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