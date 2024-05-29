Банк посоветовал обратиться в финучреждение, которое выдало карту.

Один из клиентов ПриватБанка пожаловался, что банкомат не выдал средства, которые он снимал с личного счета. Инцидент произошел во время внезапного отключения света.

"Магазин включил генератор, но деньги банкомат не выдал. Позвонил по телефону на горячую линию ПриватБанка, операторы сказали, что такие заявки не принимают", - пожаловался клиент на форуме Минфин.

Представитель банка в ответ написал, что финучреждение работает в соответствии с правилами международной платежной системы, поэтому посоветовал обратиться в банк, который выдал карту, потому что там могут идентифицировать клиента как владельца карты и сформировать запрос на возврат средств.

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Что делать, если банкомат не выдал деньги:

позвонить на горячую линию;

подать заявку на возврат средств;

назвать номер терминала, адрес, сумму и время проведения операции.

После обработки заявки и пересчета денег в терминале, средства вернут на карту. Если же банкомат отключился после заказа наличных, но не выдал их, то деньги должны вернутся на счет в течение 15 минут.

Что делать, если средства списаны, но не выданы:

обратиться в отделение банка, чтобы оспорить операцию;

после проверки списанную сумму вернут на счет.

Какой курс ПриватБанка сегодня - последние данные

Курс доллара в "ПриватБанке" 29 мая вырос на 33 копейки – до 40,95 грн за доллар, а евро подорожало сразу на 40 копеек и курс составил 44,70 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,35 грн, а евро – по курсу 43,70 грн за единицу.

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