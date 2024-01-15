В частности, 3,1 млрд долларов нужно для удовлетворения гуманитарных потребностей в Украине, и 1,1 млрд долларов - на гуманитарную помощь для украинцев, выехавших в другие страны.

Организация Объединенных Наций и партнеры сегодня обратились к международным донорам с просьбой выделить в общей сложности 4,2 миллиарда долларов США для поддержки пострадавших от войны общин в Украине и украинских беженцев и общин, которые приняли их в регионе, в течение 2024 года.

Как указывается в совместном пресс-релизе Управления ООН по координации гуманитарных дел и Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, почти через два года после начала полномасштабной войны 14,6 миллиона человек в Украине нуждаются в гуманитарной помощи, что составляет 40% населения.

Около 6,3 миллиона человек покинули страну и остаются беженцами, в основном в Европе. Как показала недавняя волна обстрелов, война продолжает разрушительно влиять на мирных жителей Украины. В то же время из-за суровой зимы обострилась насущная потребность в жизненно необходимой гуманитарной помощи.

Видео дня

Также сказано, что в прифронтовых городах и селах люди исчерпали свои скудные ресурсы и полагаются на помощь, чтобы выжить. В Донецкой и Харьковской областях семьи остаются в поврежденных домах без воды, газа или света. В результате постоянных обстрелов люди вынуждены проводить все время в подвалах. Дети не могут играть на улице, не говоря уже о посещении школы.

В связи с этим, Управление ООН по координации гуманитарных дел (УКГС ООН) согласовывает вопросы реагирования в Украине. Для плана гуманитарных нужд и реагирования, целью которого является помощь 8,5 миллионам человек в 2024 году, необходимо финансирование в размере 3,1 миллиарда долларов США.

Также, Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) координирует региональный план реагирования на потребности беженцев, для которого требуется 1,1 миллиарда долларов США, чтобы поддержать 2,3 миллиона беженцев и общины, которые их принимают.

Всего двумя планами ООН предусматривается поддержка около 10,8 миллиона человек в Украине и европейском регионе, которые больше всего нуждаются в помощи. Речь идет об общей сумме 4,2 млрд долларов.

"Сотни тысяч детей живут в общинах у линии фронта, испытывая травмы и лишенные возможности удовлетворять свои основные потребности. Уже учитывая только это, мы должны сделать все возможное, чтобы предоставить Украине больше гуманитарной помощи", - сказал заместитель Генсека по гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной помощи ООН Мартин Гриффитс

Кроме того, украинские беженцы в соседних странах также нуждаются в усиленной и устойчивой поддержке. Несмотря на усилия по включению детей в местные общины, только половина детей-беженцев школьного возраста учится в школах в странах, которые их принимают. А четверть беженцев, нуждающихся в помощи, имеют проблемы с доступом к медицинской помощи. Только от 40% до 60% беженцев работают, часто на работах, требующих более низкой квалификации, и многие из них остаются уязвимыми, не имея достаточно средств к существованию.

Украинские беженцы - что надо знать

Как сообщал УНИАН, в 2023 году посол Нидерландов в Украине Йеннес де Мол заявил, что уже пора подумать о возвращение в Украину тех 100 тыс. украинских беженцев, которые сейчас находятся в Нидерландах. По его словам, начало диалога о возвращении украинцев на родину поддерживают во всей Европе и этим вопросом нужно заняться как можно быстрее.

В октябре 2023 года стало известно, что Швейцария будет платить украинским беженцам поощрительная помощь в размере от 1000 до 4000 долларов в случае добровольного возвращения на родину

Вас также могут заинтересовать новости: