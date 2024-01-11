Помощь пойдет 8,5 миллионам человек в Украине.

Организация Объединенных Наций (ООН) планирует потратить на гуманитарную помощь Украины 3,1 миллиарда долларов в 2024 году. Об этом пишет Reuters.

"Война в Украине продолжается. И это приводит к высокому уровню гуманитарных потребностей. Финансовая поддержка Украины должна быть постоянной. В 2024 году мы призываем всех доноров снова активизироваться и помочь народу Украины", - сказала Эдем Восорную, директор отдела операций Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

По ее словам, план реагирования ООН на 2024 год представят в понедельник, 15 января. В частности, для Украины планируют выделить 3,1 миллиарда долларов для оказания помощи 8,5 миллионам людей в Украине.

Видео дня

Кроме того, Восорну сообщила, что более 14,6 миллионов человек, или 40% населения Украины, в этом году будут нуждаться в гуманитарной помощи из-за полномасштабного вторжения России.

ООН в Украине: что известно

По словам Ворсона, РФ не предоставляет доступ ООН к оккупированным Россией территории. Это, в свою очередь, крайне усложняет работу гуманитарных миссий.

"Это вызывает огромное беспокойство для сотен тысяч людей, которые живут на оккупированных территориях вблизи линии фронта, где потребности наиболее острые", – сказала Ворсону.

Вместе с тем, вчера ООН выступили с заявлением, что мир является свидетелем крупнейшего в мире конфликта с конца Второй мировой войны. А окончанию этого конфликта"не видно конца".

Вас также могут заинтересовать новости: