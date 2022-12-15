Предыдущий аукцион сорван. Победитель, предложивший 220 млн грн, не оплатил лот.

Фонд государственного имущества Украины во второй раз выставил на аукцион контрольный пакет акций завода "Орион" в Одессе.

Об этом сообщил руководитель регионального отделения Фонда госимущества по Одесской и Николаевской областям Александр Славский.

"Контрольный пакет акций ПАО "Машиностроительное объединение "Орион" снова на аукционе. Дата нового аукциона – 23 декабря. Стартовая цена — 6,8 млн грн, гарантийный взнос — 1,3 млн грн. Предыдущий аукцион сорван. Победитель, который предложил 220 млн грн, не оплатил лот, поэтому потерял гарантийный взнос (почти 1,5 млн грн) и право участвовать в торгах за этот объект", - отметил он.

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По его словам, на предыдущих торгах соревновались девять участников, цена выросла с 7,4 до 220 млн грн. Другие участники предлагали 50-60 млн грн.

Отмечается, что объект приватизации – контрольный пакет акций завода — это не имущественный комплекс, а право управлять предприятием.

Славский добавил, что завод уже почти 20 лет ничего не производит, а профильная деятельность общества — сдача помещений в аренду. При этом убыток за 2021 год составил 10 млн грн.

"Это руины бывшего завода. Что бы ни сделал новый собственник – жилой комплекс, производство или что-либо другое – это улучшит жизнь микрорайона. Стартовая цена равна балансовой стоимости имущества. На этот раз цена меньше, чем во время предыдущего аукциона, потому что общество предоставило отчеты за III квартал, где показало амортизацию зданий. Однако аукцион определит настоящую рыночную цену", - заявил Славский.

ПАО "Машиностроительное производственное объединение "Орион":

Предприятие "Орион" выпускало компрессоры для холодильников и транспортные кондиционеры, в частности для военной техники.

Государство владеет 2 млн 883 тыс. 281 акцией ПАО "Машиностроительное производственное объединение "Орион", что составляет контрольный пакет – 50% уставного капитала + 1 акция. В состав общества входят 52 объекта недвижимости.

2 октября в Одессе состоялся первый с 24 февраля аукцион по приватизации, на который выставили контрольный пакет акций предприятия "Орион".

Объект приватизации – контрольный пакет акций ПАО "Машиностроительное объединение "Орион". На торгах соревновались 9 участников, цена выросла почти в 30 раз — с 7,4 млн до 220 млн грн.

Приватизация во время войны:

28 июля Верховная Рада приняла закон об упрощении приватизации и содействии релокации бизнеса. Впоследствии стало известно, что с 1 сентября в Украине должна массово стартовать приватизация.

И. о. главы Фонда госимущества Ольга Батова заявляла, что приватизация начнется с хлебокомбинатов и спиртзаводов. По словам Батовой, есть около 200 объектов, уже готовых к приватизации.

Первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что после возобновления приватизации ожидается продажа 150 объектов и около 1-2 млрд гривен поступлений в госбюджет.

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