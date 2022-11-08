Сотрудничество продолжается с избежавшими санкций "Газпромом", "Уралкалием" и "ФосАгро".

Министерство финансов и Госдепартамент США негласно призвали банковские гиганты продолжать сотрудничество с определенными российскими фирмами.

Администрации президента США пытается таким образом свести к минимуму неблагоприятные последствия санкций против России, пишет Bloomberg.

"Конгресс должен понять это – правительство США не ввело всеобъемлющего эмбарго в отношении России, все еще есть зоны разрешенного бизнеса", – отметил Ннединма Ифуду Нвеке, юрист, специализирующийся на экономических санкциях США и торговых эмбарго.

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По словам Нвеке, Министерство финансов "продолжит проводить встречи для информирования банков об этих допустимых транзакциях, особенно в гуманитарной сфере".

Администрация Байдена неоднократно заявляла, что хочет, чтобы банки и предприятия направляли деньги в неподсанкционные секторы российской экономики. Чиновники Министерства финансов и Государственного департамента призывали кредиторов продолжать предлагать базовые услуги, такие как расчеты в долларах США, платежные переводы для тех российских компаний, которые освобождены от определенных аспектов санкций, таких как "Газпром" или производители удобрений "Уралкалий" и "ФосАгро".

Представитель министерства финансов сказал, что ведомство выпустило руководство для банковской отрасли, чтобы убедиться, что деятельность в области гуманитарной помощи, энергетики и сельского хозяйства продолжается. По информации журналистов, в одном из случаев Управление по контролю за иностранными активами прямо уведомило банки, что не блокировало компанию "ФосАгро".

Тем не менее, банки проявляют осторожность и проводят длительные проверки российского бизнеса. Это побудило администрацию поощрять банковское обслуживание некоторых российских компаний.

"Продовольственная безопасность в мире в решающей степени зависит от продолжения этих санкционированных транзакций. Мы продолжаем разъяснять, а также заверять банки и других лиц, участвующих в торговле сельскохозяйственной продукцией, в том, что они не являются частью режима санкций", – сказал посол Джим О'Брайен, глава Управления по координации санкций Государственного департамента.

В то время в Конгрессе настаивают на более строгих мерах против России. К примеру, в конце сентября во время слушаний в Конгрессе Брэд Шерман, демократ из Калифорнии, настаивал на том, чтобы JPMorgan Chase & Co. и Citigroup Inc. разорвали отношения с российскими компаниями, в том числе с энергетическим гигантом "Газпром". Представители банков тогда сослались на "инструкции американского правительства".

Российский бизнес, который до сих пор не затронули санкции ЕС и США

Антироссийский санкции до сих пор не затронули один из крупнейших банков России – "Газпромбанк". Как в июне сообщили "Схемы", он был единственным крупным российским банком, который избежал масштабных западных санкций. Он получал европейские деньги за энергоносители, оттуда же Минобороны платило "боевые" армии РФ.

Украинские власти прогнозировали, что "Газпромбанк" попадет в восьмой пакет санкций ЕС против России, однако этого так и не произошло. Теперь ожидают, что отключение "Газпромбанка" будет предусмотрен в девятом пакете санкций.

Кроме того, санкции против России не затронули 18 предприятий военно-промышленного комплекса РФ. В этот перечень входят производители ракет "Калибр", а также РСЗО "Торнадо", "Град" и "Смерч" — оружия, с помощью которого оккупанты ежедневно убивают украинцев.

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