В "Метинвесте" отмечают, что поведение правоохранителей выходило за пределы правового поля.

Обыски на горно-обогатительных предприятиях группы "Метинвест" в Кривом Роге были проведены на основании "дефектного определения суда", заявляют в компании "Метинвест".

"На предприятиях группы были проведены обыски, совершенные с существенными нарушениями законодательства. В частности, обыски были проведены на основании "дефектного" определения суда, в котором не был указан срок его действия, что прямо противоречит нормам УПК. Обыски были проведены частично в помещениях и по адресам, которые не были указаны в судебных решениях", - отмечается в заявлении компании.

При этом, в компании отмечают, что при проведении обысков правоохранительными органами блокировалась видеофиксация следственных действий со стороны адвокатов компании.

"Указанные действия правоохранительных органов противоречат требованиям законодательства Украины и будут обжалованы в судебном порядке", - добавляют в "Метинвесте".

В "Метинвесте" отмечают, что поведение правоохранителей выходило за пределы правового поля, что, "вероятно, свидетельствует о том, что настоящей целью организованных обысков было не обнаружение вещей или документов, связанных с расследованием, а исключительно устрашение и притеснение бизнеса".

Как сообщал УНИАН, по данным "Метинвеста", вчера, 1 февраля, на горно-обогатительных предприятиях группы в Кривом Роге представители правоохранительных органов начали проведение обысков. Как отмечали в "Метинвесте", основанием для них послужили якобы налоговые нарушения.

Группа компаний "Метинвест" с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий в 2021 году перечислила в бюджеты всех уровней в Украине рекордные 52,7 млрд грн налогов и сборов, что в 2,4 раза больше, чем в 2020 году. Эта сумма почти эквивалентна двум миллиардам долларов кредитной помощи, которую предоставлял Украине Международный валютный фонд.