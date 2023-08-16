Большее падение валюты агрессора было зафиксировано только в марте 2022 года, когда российский рубль упал до отметки 107 рублей за доллар.

На фоне того, что российский рубль обвалился до отметки 100 рублей за доллар россияне столкнулись с ростом цен на все товары.

Об этом заявил экономист Игорь Липсиц, отметив при этом, что рост цен в России неизбежен и на данный момент абсолютно все поставщики товаров уже заявили о том, что цены будут пересмотрены в сторону повышения, так как все они привязаны к курсу доллара и евро.

"В домохозяйствах происходит рост цен, потому что когда у вас дорожает доллар и евро, у вас дорожают товары, которые закупаются за рубежом. Все импортные товары подорожают. Все поставщики импортных товаров уже предупредили о повышении цен", - заявил эксперт.

По его мнению повышение коснется всех групп техники и продовольственных товаров.

"Также вырастут издержки у компаний, которые происходят товар внутри России, но используют импортные комплектующие… Все российские семьи ощутят рост цен, будет ускорение инфляции", - заявил эксперт.

По мнению экономиста граждане страны-агрессора столкнутся с ростом цен на абсолютно все товары.

"В России подорожает все: и холодильники, и телевизоры, и китайские автомобили. По отношению к юаню мы видим 30-% удешевление рубля, соответственно цена тоже вырастет. Все что ввозится будет дорожать. Причем дальше будет только дороже", - заявил эксперт.

Экономист также не исключает что Центробанк РФ повысит ставку на 1-2% и правительство РФ "тихо за кулисами" заставит крупных экспортеров продать определенную часть валюты.

Крах российского рубля

9 августа 2023 года российский рубль вошел в тройку слабейших валют мира. За семь месяцев 2023 года рубль потерял относительно доллара 57%.

12 августа 2023 года рубль обвалился до 100 единиц за доллар. Большее падение было зафиксировано только в марте 2022 года, когда российский рубль упал до отметки 107 рублей за доллар.

15 августа 2023 года российский центробанк экстренно повысил ключевую ставку. Совет директоров "Банка России" на экстренном заседании принял решение повысить ключевую ставку на 3,5 процентных пункта – с 8,5% до 12% годовых.

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