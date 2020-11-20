Больше всего оборот розничной торговли вырос в Киевской, Запорожской и Черниговской областях.

Оборот розничной торговли в Украине в январе-октябре 2020 года вырос на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (в сопоставимых ценах).

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

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Согласно сообщению, больше всего оборот розничной торговли вырос в таких областях: в Киевской - на 17,2%; Запорожской - на 14,9% и в Черниговской - на 13,5%.

Сократился оборот только в Закарпатской области (на 5,4%) и Черновицкой (на 0,2%).

По информации Госстата, оборот розничной торговли в октябре 2020 года по сравнению с октябрем 2019 года вырос на 15,2%.

По сравнению с сентябрем этого года оборот вырос на 4,3%

Как менялся оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в Украине в январе-сентябре 2020 года вырос на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Оборот розничной торговли в Украине в январе-августе 2020 года вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Оборот розничной торговли в Украине по итогам 2019 года вырос на 10,5%.

Карантин выходного дня: что известно

11 ноября Кабмин принял решение о введении в стране с 14 по 30 ноября карантина выходного дня. Он будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

В частности, в выходные дни с ограничениями, предусмотренными в будние дни, дополнительно запрещена работа кофеен и ресторанов (за исключением услуги "с собой"), работа ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и тому подобное. Разрешено работать продуктовым магазинам, аптекам, ветаптекам, почтовым отделениям, медучреждениям, АЗС. Это вызвало недовольство среди собственников и работников "запрещенного" на выходные бизнеса.

Мэры отдельных городов, в частности Львова, Житомира, Тернополя, Черкасс, Днепра, Одессы, Ивано-Франковска, заявили, что в их городах не будут выполнять решение Кабмина о введении карантина выходного дня.

17 ноября Верховная Рада не поддержала проект постановления о рекомендациях правительства смягчить карантинные ограничения, введенные в выходные дни.

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Автор: Богдан Слуцкий