Оборот розничной торговли в Украине в январе-октябре 2020 года вырос на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (в сопоставимых ценах).
Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.
Читайте такжеС начала года импорт в Украине падал в два раза быстрее, чем экспорт
Согласно сообщению, больше всего оборот розничной торговли вырос в таких областях: в Киевской - на 17,2%; Запорожской - на 14,9% и в Черниговской - на 13,5%.
Сократился оборот только в Закарпатской области (на 5,4%) и Черновицкой (на 0,2%).
По информации Госстата, оборот розничной торговли в октябре 2020 года по сравнению с октябрем 2019 года вырос на 15,2%.
По сравнению с сентябрем этого года оборот вырос на 4,3%
Как менялся оборот розничной торговли
- Оборот розничной торговли в Украине в январе-сентябре 2020 года вырос на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
- Оборот розничной торговли в Украине в январе-августе 2020 года вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
- Оборот розничной торговли в Украине по итогам 2019 года вырос на 10,5%.
Карантин выходного дня: что известно
- 11 ноября Кабмин принял решение о введении в стране с 14 по 30 ноября карантина выходного дня. Он будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.
- В частности, в выходные дни с ограничениями, предусмотренными в будние дни, дополнительно запрещена работа кофеен и ресторанов (за исключением услуги "с собой"), работа ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и тому подобное. Разрешено работать продуктовым магазинам, аптекам, ветаптекам, почтовым отделениям, медучреждениям, АЗС. Это вызвало недовольство среди собственников и работников "запрещенного" на выходные бизнеса.
- Мэры отдельных городов, в частности Львова, Житомира, Тернополя, Черкасс, Днепра, Одессы, Ивано-Франковска, заявили, что в их городах не будут выполнять решение Кабмина о введении карантина выходного дня.
- 17 ноября Верховная Рада не поддержала проект постановления о рекомендациях правительства смягчить карантинные ограничения, введенные в выходные дни.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram