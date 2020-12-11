Текущие объемы вложений с начала года существенно изменились.

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины по итогам недели увеличился на 2,4%, или на 1,8 млрд грн - до 76,294 млрд грн.

Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, текущая доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины увеличилась до 8,4%, а по сравнению с началом года объемы вложений снизились на 39,5 млрд грн, или на 34,1%.

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Как менялись показатели

Министерство финансов на аукционах по размещению ОВГЗ за январь-октябрь 2020 года привлекло в государственный бюджет 151,7 млрд грн, 2,8 млрд долл. и 630 млн евро.

Международные резервы Украины в ноябре остались на уровне 26,1 миллиарда долларов.

Минфин на еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа 8 декабря привлек в государственный бюджет 15,962 млрд грн.

10 декабря 2020 года заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявил о том, что потребность правительства в финансировании бюджетного дефицита в конце года привела к росту ставок по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего госзайма Украины в 2019 году вырос на 109 млрд грн, или в 18 раз, - до 115,8 млрд грн.

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Автор: Екатерина Жирий