Продолжение сотрудничества с международными партнерами даст возможность правительству диверсифицировать источники финансирования бюджетного дефицита.

Потребность правительства в финансировании бюджетного дефицита в конце года привела к росту ставок по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб в ходе брифинга.

Читайте такжеВ НБУ рассказали о состоянии международных резервов Украины

«Повышение ставок по ОВГЗ на фоне неизменной политики НБУ выглядит неприятным, но, с другой стороны, это рыночная экономика, она так работает. У правительства в конце года возникла значительная потребность в финансировании дефицита, то есть увеличился спрос на финансирование, и это соответствующим образом повлияло на цены», - сказал Сологуб.

Он отметил, что для выравнивания ситуации необходимо убрать источник рисков, которым является приостановка сотрудничества с донорами и, соответственно, задержка доступа к дешевому финансированию.

Присутствовавший на брифинге заместитель главы НБУ Юрий Гелетий подчеркнул, что повышение ставок по ОВГЗ - это нормальная реакция рынка на большие объемы эмиссии облигаций.

«Мы считаем, что активизация структурных реформ и продолжение сотрудничества с нашими международными партнерами даст возможность правительству диверсифицировать источники финансирования бюджетного дефицита и, в свою очередь, будет способствовать снижению доходности по государственным облигациям», - сказал Гелетий.

Хронология событий

Министерство финансов на аукционах по размещению ОВГЗ за январь-октябрь 2020 года привлекло в государственный бюджет 151,7 млрд грн, 2,8 млрд долл. и 630 млн евро.

Международные резервы Украины в ноябре остались на уровне 26,1 миллиарда долларов.

Минфин на еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа 8 декабря привлек в государственный бюджет 15,962 млрд грн.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Жирий