В первом квартале 2024 года внешнее финансирование составило лишь 10% от плановых потребностей.

Из-за недостатка внутренних финансовых ресурсов на нужды обороны в правительстве обсуждают возможное повышение налоговых ставок, в частности, военного сбора и НДС. Об этом УНИАН узнал из собственных источников.

"Есть несколько вариантов, нет еще окончательных решений. Продолжается процесс расчетов, в частности экономического эффекта. Но да, пересмотр военного сбора и ставки НДС есть на столе и обсуждается как один из возможных вариантов мобилизации внутренних ресурсов на финансирование военных расходов", – сообщил источник.

Следует отметить, что министр финансов Сергей Марченко в подкасте Центра экономической стратегии накануне сообщил, что из-за задержки международной помощи в начале года, необходимо было самостоятельно осуществить найти 5 млрд долларов для финансирования военных расходов.

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"После того, как мы разблокировали пакет американской помощи, у нас в теории покрыты расходы социально-гуманитарного направления, но практически у нас есть нерешенный вопрос по расходам военного характера. Поэтому сейчас активно думаем над тем, каким образом этот вопрос можно решить", – сказал министр.

По его словам, вследствие того, что последние полгода Украина минимально получала помощь от партнеров, это повлекло дополнительную нагрузку на бюджет в части расходов военного характера.

"Каким образом мы это перекрываем? Мы фактически перемещаем расходы конца года из программ денежного обеспечения на необходимую закупку оружия уже сейчас: оружие, заказ снарядов, другие вещи, которые сейчас необходимы. На данный момент можно говорить о цифре в 5 млрд долларов – это сформированный гtп на данный момент, и мы думаем, каким образом мы будем его перекрывать уже в ближайшее время. То есть этот вопрос такой достаточно актуальный", – подчеркнул глава Минфина.

Он отметил, что, несмотря на программу с МВФ и другую международную помощь, эти расходы, которые являются достаточно большими, Украина должна перекрыть самостоятельно. Марченко добавил, что у правительства есть план, и в ближайшее время, после пересмотра программы МВФ, представители власти будут общаться с партнерами и искать способы решения проблемы.

Также министр рассказал, что еще в 2023 году правительство прибегло к ряду мер, которые помогли найти ресурс на военные расходы в условиях недостатка международной помощи. "Понимая, что у нас могут быть сложности с поиском внешнего ресурса, мы еще с сентября начали думали над контрмерами, которые позволят нам перекрыть потребность при отсутствии внешнего финансирования. В первом квартале 2024 года внешнее финансирование составило лишь 10% от плановых потребностей", – сказал Марченко.

Поэтому были приняты определенные решения – налог на сверхприбыли банков, перенаправление НДФЛ военных из местных бюджетов в государственный, также была приближена уплата дивидендов и части чистой прибыли с середины на начало года, кроме этого, Нацбанк увеличил свой вклад по результатам деятельности. "Это в комплексе позволило получить достаточно приятную картину, однако эти меры имеют разовый характер", – отметил глава Минфина.

Международная помощь Украине

В США из-за разногласий между демократами и республиканцами накануне выборов президента долгое время не могли принять пакет помощи Украине на 61 млрд долларов. 20 апреля наконец Палата представителей Конгресса США одобрила предложенный спикером Майком Джонсоном законопроект о расходах на военную и финансовую помощь Украине. 24 апреля помощь Украине от США окончательно принята – документ подписал американский президент Джо Байден.

Издание The Hill сообщало, что пакет американской помощи должен обеспечить надлежащее снабжение украинских военных до конца 2024 года, но дальнейшее финансирование может зависеть от результатов выборов американского президента, которые состоятся осенью.

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