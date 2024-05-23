В Украине НДС может возрасти на несколько процентов, выяснили журналисты.

Военный сбор в Украине могут повысить до 5%.

Источник УНИАН в парламенте рассказал, о каком именно повышении размера налога на добавленную стоимость и военного сбора может идти речь. На вопрос, действительно ли Министерство финансов работает над законопроектом о повышении размера НДС и военного сбора, и о каких процентах может идти речь, собеседник УНИАН отметил, что это действительно так.

"Я думаю, что ближе - это 5%, чем 1,5%. Это военный сбор. И да, это будет распространяться, скорее всего, на ФЛП. И там другие, кроме НДС, меры. Какой будет финальный текст, мы увидим после июня, после пересмотра программы МВФ", - сказал источник.

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Также на вопрос, может ли речь идти о повышении НДС на 2-3%, собеседник отметил: "Нет. Там много опций. Одна из них звучит об этом. Но ни одна из этих позиций не является окончательной".

По словам источника, такой шаг необходим из-за того, что стране не хватает около 400-500 миллиардов гривень для финансирования военных нужд, которые финансируются за счет налогов.

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Ранее УНИАН из собственных источников узнал, что из-за недостатка внутренних финансовых ресурсов на нужды обороны в правительстве обсуждают возможное повышение налоговых ставок, в частности, военного сбора и НДС.

"Есть несколько вариантов, нет еще окончательных решений. Продолжается процесс расчетов, в частности, экономического эффекта. Но да, пересмотр военного сбора и ставки НДС есть на столе и обсуждается как один из возможных вариантов мобилизации внутренних ресурсов на финансирование военных расходов", - сообщил источник.

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