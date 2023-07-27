Учетная ставка Нацбанка будет снижаться и в дальнейшем при условии сохранения устойчивости валютного рынка и замедления инфляции.

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 25% до 22% с 28 июля 2023 года, это первое снижение с июня прошлого года, когда ставку подняли сразу с 10 до 25%.

Согласно материалам регулятора, стремительное замедление инфляции и устойчивая ситуация на валютном рынке делают возможным начало цикла снижения учетной ставки. "Учитывая улучшение инфляционных ожиданий и прогноз дальнейшего замедления инфляции, текущее и прогнозируемое снижение ставки согласуется с сохранением привлекательности гривневых сбережений", - говорится в сообщении.

По сведениям Нацбанка, это является важным элементом обеспечения курсовой устойчивости при смягчении валютных ограничений и перехода к большей гибкости обменного курса. В то же время снижение учетной ставки на фоне сохранения макрофинансовой стабильности поддержит восстановление экономики

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В НБУ отметили, что начали цикл снижения учетной ставки раньше, чем предусматривал апрельский прогноз, учитывая более стремительное, чем ожидалось, снижение инфляции, длительную устойчивую ситуацию на валютном рынке, высокий уровень международных резервов, а также результативность предыдущих мер по повышению привлекательности гривневых активов.

Регулятор подчеркнул, что учетная ставка будет снижаться и в дальнейшем при условии сохранения устойчивости валютного рынка и замедления инфляции на прогнозном горизонте.

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Как сообщал УНИАН, 15 июня правление Национального банка Украины приняло решение в восьмой раз сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых.

По результатам июньского заседания Комитета по монетарной политике стало известно, что Национальный банк начнет снижать учетную ставку уже в июле или сентябре, поскольку большинство членов Комитета считали возможным снижение учетной ставки на 1-2 процентных пункта.

Справка УНИАН. Учетная ставка - это монетарный инструмент, который определяет процент, под который НБУ предоставляет кредиты банкам. От этого зависит, под какой процент банки будут предоставлять кредиты и депозиты физлицам и бизнесу. С помощью учетной ставки Нацбанк пытается влиять на инфляцию. Увеличение ставки используется для сдерживания цен, снижение - для повышения экономической активности путем более активного кредитования.

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