Сохранение ставки будет способствовать устойчивости валютного рынка и снижению инфляции.

Правление Национального банка Украины приняло решение в восьмой раз сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых.

"Это будет способствовать поддержанию привлекательности гривневых инструментов, сохранению устойчивости валютного рынка и снижению инфляции, что в комплексе будет формировать предпосылки для дальнейшего постепенного смягчения валютных ограничений", - говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

В НБУ отметили, что темпы роста потребительских цен в дальнейшем снижались быстрее, чем ожидалось - в мае инфляция замедлилась до 15,3% в годовом измерении. Отмечается, что этому способствовали достаточное предложение продовольствия и горючего, укрепление наличного курса гривны, а также улучшение инфляционных и курсовых ожиданий.

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Справка УНИАН. Учетная ставка - это монетарный инструмент, который определяет процент, под который НБУ предоставляет кредиты банкам. От этого зависит, под какой процент банки будут предоставлять кредиты и депозиты физлицам и бизнесу.

С помощью учетной ставки НБУ пытается влиять на инфляцию. Увеличение ставки используется для сдерживания цен, снижение - для повышения экономической активности путем более активного кредитования.

Учетная ставка в Украине - последние новости

До полномасштабной войны учетная ставка в Украине составляла 10%, а за шесть месяцев до этого - 6%. Это был самый низкий уровень учетной ставки за всю историю.

В связи с войной учетную ставки значительно повысили, но на уровне 25% ее держат с июня 2022 года. В апреле правления Национального банка Украины приняло решение в седьмой раз сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых.

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