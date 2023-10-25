Курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 38,62 грн/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 26 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 36,53 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 38,62 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 29 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 36,54/36,56 грн/долл., евро - 38,67/38,67 грн/евро.

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Курс валют в Украине

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 25 октября, остался на предыдущем уровне – 37,70 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении сегодня также не изменился и составляет 40,50 грн за евро.

Средний курс в обменниках и банках Киева сегодня составляет 37,94 грн/долл. (продать доллар можно за 37,81 грн), евро – 40,40 грн/евро (курс продажи -40,18 грн/евро).

С 3 октября в Украине действует режим гибкого курсообразования, которым НБУ заменил фиксированный курс, действовавший в стране с начала полномасштабной войны.

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