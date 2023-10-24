Курс гривни к евро на среду установлен на уровне 38,91 грн/евро.

Национальный банк Украины на среду, 25 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 36,58 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 38,91 грн/евро, то есть гривня ослабла на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 36,56/36,58 грн/долл., евро - 38,81/38,82 грн/евро.

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Курс валют в Украине

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 24 октября, подешевел на 10 копеек – до 37,70 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 40,50 грн за евро.

Также обменники обнародовали свежий курс. В банках Украины наличный курс гривни к доллару сегодня, 24 октября, укрепился на 5 копеек – до 38,10 грн за доллар в среднем. Относительно евро средний курс гривни сегодня ослаб на 10 копеек и составляет 40,70 грн за евро.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что на этой неделе курс гривни к доллару будет находиться в рамках 37,5-38,5 грн/долл.,а в обменниках к курсу межбанка предположительно будет добавлено еще 1-1, 5% стоимости. Таким образом, ожидается, что курсовой коридор сохранится на уровне прошлой недели: 37,5-38,5 грн/$ и 39-42 грн/€.

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