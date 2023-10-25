Курс наличного евро в финучреждении сегодня также не изменился и составляет 40,50 грн за евро.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанка" составляет 37,45 грн, евро - 40,16 грн. Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 25 октября, остался на предыдущем уровне – 37,70 грн за доллар.

Курс наличного евро в финучреждении сегодня также не изменился и составляет 40,50 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,10 грн, евро - по курсу 39,50 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" неизменен и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подешевел на 33 копейки и составляет 40,16 грн.

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Курс валют в Украине

Наличный курс гривни к доллару в банках Украины сегодня, 25 октября, остался на уровне предыдущего показателя – 38,10 грн за доллар в среднем. Относительно евро средний курс гривни сегодня также не изменился и составляет 40,70 грн за евро.

По прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, на этой неделе курс гривни к доллару будет находиться в рамках 37,5-38,5 грн/долл. В обменниках курс вероятно будет выше курса межбанка на 1-1, 5%. Таким образом, ожидается, что курсовой коридор будет сохранен на уровне предыдущей недели: 37,5-38,5 грн/долл. и 39-42 грн/евро.

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