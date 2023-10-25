Продать доллар можно в среднем по курсу 37,50 грн, евро – 40,00 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банках Украины сегодня, 25 октября, остался на уровне предыдущего показателя – 38,10 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,50 грн за доллар.

Относительно евро средний курс гривни сегодня также не изменился и составляет 40,70 грн за евро. Продать евро можно по курсу 40,00 грн за евро. Средний курс в валютных обменниках Киева сегодня составляет 37,94 грн/долл. (продать доллар можно за 37,81 грн), евро – 40,40 грн/евро (курс продажи - 40,18 грн/евро).

Курс валют в Украине

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 24 октября, подешевел на 10 копеек – до 37,70 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении вчера подешевел на 5 копеек и составлял 40,50 грн за евро.

Видео дня

Национальный банк Украины на среду, 25 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 36,58 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 38,91 грн/евро, то есть гривня ослабла на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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