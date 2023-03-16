В ближайшее время ожидается открытие программы расширенного финансирования МВФ.

Международная финансовая помощь будет оставаться основным источником покрытия дефицитов госбюджета, и большая часть необходимого финансирования на этот год уже подтверждена партнерами.

Об этом сообщил глава Национального банка Андрей Пышный во время брифинга. "Важной предпосылкой обеспечения макрофинансовой стабильности является ритмичное поступление международного финансирования, в частности по ожидаемой новой программе с МВФ. Международная финансовая помощь будет оставаться основным источником покрытия дефицитов государственного бюджета и платежного баланса. Большая часть необходимого финансирования на этот год уже подтверждена международными партнерами", - сказал он.

Кроме того, по словам Пышного, в ближайшее время ожидается открытие программы расширенного финансирования МВФ. Учитывая потенциальные поступления средств от международных партнеров, в частности от МВФ, и дальнейшую активизацию рынка внутренних долговых заимствований, бюджетные потребности в 2023 году будут полностью профинансированы без монетизации дефицита бюджета.

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"Со своей стороны Национальный банк сможет и в дальнейшем поддерживать достаточно высокий уровень международных резервов и балансировать валютный рынок", - отметил глава Нацбанка.

Финансовая помощь Украине

17 октября 2022 года МВФ начал работу над новой программой с Украиной.

23 ноября Украина и МВФ достигли договоренности по мониторинговой программе с привлечением совета директоров фонда.

22 декабря Международный валютный фонд обнародовал тексты письма о намерениях и меморандума об экономической и финансовой политике в рамках новой мониторинговой программы для Украины.

13 февраля 2023 года миссия МВФ начала подготовку к просмотру мониторинговой программы в Украине.

15 марта миссия Международного валютного фонда заявила о прогрессе в переговорах с Украиной и планах по завершению дискуссий по новой программе.

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