Украина рассчитывает на финансирование около 20 млрд долларов в рамках будущей программы.

Миссия Международного валютного фонда в октябре начнет работу над новой программой с Украиной.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram по результатам двусторонней встречи с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

"Миссия МВФ начнет работу над новой специальной программой с Украиной уже в октябре. Об этом договорились с руководителем Международного валютного фонду Кристалиной Георгиевой сегодня в Нью-Йорке. Обозначили следующие шаги двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что глава правительства во время встречи также рассказал о мерах по стабилизации внутриэкономической ситуации в Украине, перевод экономики на "военные рельсы" и своевременное представление в парламент государственного бюджета на 2023 год.

"Благодарен МВФ и Вам лично за быстрое реагирование на вызовы, стоящие перед Украиной в связи с вооруженной агрессией РФ, и оказание помощи на сумму 1,4 млрд долларов. Рассчитываем на продолжение нашего активного и тесного взаимодействия, ведь поддержка МВФ является основой дальнейшего финансового развития нашей страны", - отметил Шмыгаль.

Георгиева при этом заверила, что Международный валютный фонд остается непреклонным партнером Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Национального банка Кирилл Шевченко заявлял, что Украина рассчитывает в ноябре начать программу с Международным валютным фондом и получить по ней около 20 миллиардов долларов. По словам председателя НБУ сейчас разрабатывается план программы, которая бы позволила финансировать как бюджетный дефицит, так и дефицит платежного баланса Украины.

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