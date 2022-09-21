Миссия Международного валютного фонда в октябре начнет работу над новой программой с Украиной.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram по результатам двусторонней встречи с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.
"Миссия МВФ начнет работу над новой специальной программой с Украиной уже в октябре. Об этом договорились с руководителем Международного валютного фонду Кристалиной Георгиевой сегодня в Нью-Йорке. Обозначили следующие шаги двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении.
Отмечается, что глава правительства во время встречи также рассказал о мерах по стабилизации внутриэкономической ситуации в Украине, перевод экономики на "военные рельсы" и своевременное представление в парламент государственного бюджета на 2023 год.
"Благодарен МВФ и Вам лично за быстрое реагирование на вызовы, стоящие перед Украиной в связи с вооруженной агрессией РФ, и оказание помощи на сумму 1,4 млрд долларов. Рассчитываем на продолжение нашего активного и тесного взаимодействия, ведь поддержка МВФ является основой дальнейшего финансового развития нашей страны", - отметил Шмыгаль.
Георгиева при этом заверила, что Международный валютный фонд остается непреклонным партнером Украины.
Как сообщал УНИАН, ранее глава Национального банка Кирилл Шевченко заявлял, что Украина рассчитывает в ноябре начать программу с Международным валютным фондом и получить по ней около 20 миллиардов долларов. По словам председателя НБУ сейчас разрабатывается план программы, которая бы позволила финансировать как бюджетный дефицит, так и дефицит платежного баланса Украины.