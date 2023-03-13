Однако все еще наблюдаются негативные тенденции, коua.depositphotos.comторые не дают экономике начать восстанавливаться.

Министерство экономики Украины скорректировало свою оценку падения ВВП в 2022 году до 29,2%. При этом предварительная оценка сокращения экономики составляла 30,4%.

Как сообщается на официальном сайте Министерства экономики, изменение произошло после того, как Госстат обнародовал оперативные данные по ВВП Украины в четвертом квартале 2022 года.

"Учитывая лучшую динамику четвертого квартала, по оценкам Минэкономики с учетом статистических данных Госстата, по итогу года падение ВВП оказалось меньше 30% и составило 29,2%. Это стало возможным благодаря слаженной работе правительства, парламента, помощи международных партнеров, высокой адаптивности бизнеса и населения. Вместе это позволило удержать экономический фронт и продолжить движение в направлении победы", – заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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Однако все еще наблюдаются негативные тенденции, которые не дают экономике начать восстанавливаться. Специалисты Минэкономики отмечают подавленное потребление домохозяйств, которое сосредотачивалось в основном на покупке товаров и услуг первой необходимости.

Также среди актуальных тенденций остается продолжающееся в условиях войны падение инвестиционной активности, которое частично компенсировалось вынужденным инвестированием бизнесом и государством в покупку и установление значительного количества альтернативных источников питания. Положительную роль сыграли масштабные капитальные ремонты на объектах энергетической инфраструктуры, восстановление разрушенных жилых и дорожных объектов, что стало возможным благодаря международной финансовой помощи, а также дальнейшему расширению финансовых программ поддержки бизнеса.

ВВП Украины во время войны

По предварительным (оперативным) данным Минэкономики, ВВП Украины в 2022 году сократился на 30,4%.

Законом о госбюджете на 2023 год предусмотрен рост реального ВВП на 3,2%. В то же время международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует, что Украину ждет небольшое сокращение реального ВВП на 2% в 2023 году.

Национальный банк ожидает незначительный рост реального ВВП в 2023 году – на 0,3%.Также прогнозируется рост в 2024 году на 4,1%, а в 2025 году – до 6,4%.

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