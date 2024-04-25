НБУ готовит ряд шагов по валютной либерализации в ближайшие недели.

Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 13,5% после снижения ее до 14,5% в марте. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный на брифинге.

"Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 14,5% до 13,5% с 26 апреля 2024 года. Учитывая ослабление фактического и ожидаемого ценового давления, а также снижение рисков для поступления международной финансовой поддержки, Нацбанк продолжает цикл смягчения процентной политики. Это позволит поддержать развитие кредитования и восстановления экономики без дополнительных рисков для ценовой и финансовой стабильности", – сказал он.

По словам Пышного, умеренное снижение учетной ставки не должно повредить сохранению интереса к гривневым активам, ведь они и в дальнейшем будут обеспечивать защиту сбережений от инфляционного обесценивания.

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Также глава Нацбанка сообщил, что, учитывая достаточно комфортный уровень международных резервов, контролируемую ситуацию на валютном рынке и ожидания относительно дальнейшего поступления международной помощи, НБУ готовит ряд шагов по валютной либерализации в ближайшие недели.

"Базовый сценарий прогноза НБУ предусматривает снижение учетной ставки до 13% в текущем году. Такое смягчение процентной политики и запланированные шаги по валютной либерализации не должны создавать дополнительных угроз для макрофинансовой стабильности и устойчивости валютного рынка", – отметил Пышный.

Учетная ставка в Украине

14 марта стало известно, что правление Национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку с 15% до 14,5%. Этому способствовали дальнейшее замедление инфляции, сохранение устойчивой ситуации на валютном рынке, а также положительные сдвиги в вопросах получения внешней помощи.

Учетная ставка – монетарный инструмент, который определяет процент, под который Национальный банк предоставляет кредиты банкам. От этого зависят проценты, под которые банки будут предоставлять кредиты и депозиты населению и бизнесу. С помощью учетной ставки Нацбанк пытается влиять на инфляцию.

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