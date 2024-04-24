Курс гривны к евро установлен на уровне 42,18 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 25 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,47 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 12 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также укрепилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на четверг установлен на уровне 42,18 грн/евро, то есть гривна выросла на 8 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 39,51/39,55 грн/долл., евро - 42,23/42,27 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 24 апреля, снизился на 10 копеек - до 39,90 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 39,45 грн за доллар. Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 5 копеек и составляет 42,90 грн за евро, продать евро можно по курсу 42,20 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 24 апреля, не менялся и составляет 39,90 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня вырос на 10 копеек и составляет 42,95 грн за евро.

В свою очередь эксперты спрогнозировали курс доллара в Украине до конца текущего года. Отмечается, что среднее значение курса доллара в этом году составит 40,33 гривны, но к концу 2024 года американская валюта достигнет отметки 41,67 гривны за доллар.

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