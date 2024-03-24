Регулятор вынес на обсуждение проект постановления о внесении изменений в порядок проведения переводов.

Национальный банк, который ранее изменил ряд ограничений на операции с валютой, предложил для общественного обсуждения изменения в организации кассовой работы банками и проведения платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине. Цель – повышение прозрачности платежных операций. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Отмечается, что регулятор планирует изменить порядок проведения и оформления небанковскими финансовыми учреждениями перевода средств без открытия счета в национальной валюте. НБУ хочет исключить возможность получения наличных субъектами хозяйствования по расчетам с физическими лицами, которые осуществляются путем перевода средств без открытия счета.

Также предусматривается:

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обновление отдельных требований по изъятию из обращения и передачи для исследования сомнительных банкнот и монет;

уменьшение срока проведения Национальным банком соответствующих исследований.

Указанные нормы содержит проект постановления Нацбанка "Об утверждении изменений к Инструкции о порядке организации кассовой работы банками и проведения платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине". Замечания и предложения к документу до 1 апреля 2024 года включительно.

В НБУ напомнили, перевод средств без открытия счета – платежная услуга, предоставляемая плательщику с целью перевода средств в наличной или безналичной формах получателю или поставщику платежных услуг, во время которой поставщик этой услуги не использует открытый у него счет плательщика и/или получателя.

Обновлено в 14:00

По данным регулятора, речь идет о том, что наличные средства, перечисленные гражданами в пользу ФЛП/юридических лиц, должны быть обязательно засчитаны поставщиками платежных услуг на счета последних (по номеру IBAN) в безналичной форме.

То есть для граждан ничего не меняется: они по-прежнему могут выбирать удобный для них вид перевода и расчета за услуги или товары ФЛПов и других юридических лиц – наличными или безналичными, говорится в разъяснении.

"В социальных сетях распространяется недостоверная информация, что граждане не смогут делать переводы или платить наличными за услуги или товары ФЛПов и других юридических лиц. Это не так! Национальный банк предложил усилить прозрачность операций по переводу средств наличными", – подчеркнули в НБУ.

Идея ограничить карточные переводы

Ранее УНИАН писал, что в Украине могут ввести ограничения на банковские переводы на период военного положения для борьбы с "мискодингом".

Как отметил член Совета Нацбанка Василий Фурман, вопрос ограничения переводов средств с карты на карту физическими лицами рассматривается в рамках комплексных мероприятий, направленных на борьбу с теневой экономикой.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев пояснил, что Национальный банк сейчас работает над подготовкой законопроекта об ограничении карточных переводов. Однако они будут касаться лишь незначительной доли безналичных операций граждан.

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