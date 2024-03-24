Национальный банк, который ранее изменил ряд ограничений на операции с валютой, предложил для общественного обсуждения изменения в организации кассовой работы банками и проведения платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине. Цель – повышение прозрачности платежных операций. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Отмечается, что регулятор планирует изменить порядок проведения и оформления небанковскими финансовыми учреждениями перевода средств без открытия счета в национальной валюте. НБУ хочет исключить возможность получения наличных субъектами хозяйствования по расчетам с физическими лицами, которые осуществляются путем перевода средств без открытия счета.
Также предусматривается:
- обновление отдельных требований по изъятию из обращения и передачи для исследования сомнительных банкнот и монет;
- уменьшение срока проведения Национальным банком соответствующих исследований.
Указанные нормы содержит проект постановления Нацбанка "Об утверждении изменений к Инструкции о порядке организации кассовой работы банками и проведения платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине". Замечания и предложения к документу до 1 апреля 2024 года включительно.
В НБУ напомнили, перевод средств без открытия счета – платежная услуга, предоставляемая плательщику с целью перевода средств в наличной или безналичной формах получателю или поставщику платежных услуг, во время которой поставщик этой услуги не использует открытый у него счет плательщика и/или получателя.
Обновлено в 14:00
По данным регулятора, речь идет о том, что наличные средства, перечисленные гражданами в пользу ФЛП/юридических лиц, должны быть обязательно засчитаны поставщиками платежных услуг на счета последних (по номеру IBAN) в безналичной форме.
То есть для граждан ничего не меняется: они по-прежнему могут выбирать удобный для них вид перевода и расчета за услуги или товары ФЛПов и других юридических лиц – наличными или безналичными, говорится в разъяснении.
"В социальных сетях распространяется недостоверная информация, что граждане не смогут делать переводы или платить наличными за услуги или товары ФЛПов и других юридических лиц. Это не так! Национальный банк предложил усилить прозрачность операций по переводу средств наличными", – подчеркнули в НБУ.
Идея ограничить карточные переводы
Ранее УНИАН писал, что в Украине могут ввести ограничения на банковские переводы на период военного положения для борьбы с "мискодингом".
Как отметил член Совета Нацбанка Василий Фурман, вопрос ограничения переводов средств с карты на карту физическими лицами рассматривается в рамках комплексных мероприятий, направленных на борьбу с теневой экономикой.
Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев пояснил, что Национальный банк сейчас работает над подготовкой законопроекта об ограничении карточных переводов. Однако они будут касаться лишь незначительной доли безналичных операций граждан.