Действующая система налогообложения пронизана притеснениями, способствующими расцвету коррупции и медленной, но неуклонной смерти большого количества разного уровня бизнесов, считают экономисты.

Украинский бизнес оказался под бешеным давлением из-за ситуации с налогообложением и тем, что предпринимателям массово блокируют налоговые накладные. Одной из причин сложившейся катастрофической ситуации, по которой бизнес в военный год вынужден сводить концы с концами, является политика председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, говорится в сюжете программы Гроші.

"Если в сентябре этого года 17% предпринимателей говорили о том, что столкнулись с блокированием налоговых накладных, то за последнюю неделю цифра выросла до 50%", – приводит данные доктор экономических наук Андрей Длигач.

Именно налоговые накладные дают возможность бизнесменам получать налоговый кредит, фактически – скидку. Блокировка этого механизма забирает у украинского бизнеса деньги на развитие, а во время войны – возможность выжить. Директор экономических программ "Украинского института будущего" Анатолий Амелин отмечает, что сегодня в казначействе находятся около 150 млрд гривен украинского бизнеса, которые ему не возвращаются из-за блокировки накладных НДС.

К блокированию накладной налоговая в теории должна прибегать, когда видит некую сомнительность в документе или операции, но сегодня, убеждены бизнесмены, налоговая этим цинично злоупотребляет – алгоритмы для блокирования считают рискованными бизнес-операции у всех подряд. Предприниматели жалуются, что из-за препон в работе со стороны налоговой службы и невозможности вести нормально деятельность возникает желание просто закрыть бизнес. И хотя новые алгоритмы – формально инициатива Минфина, предприниматели регулярно в своих комментариях упоминают Гетманцева, говорится в сюжете – именно его считают ответственным за притеснения украинского бизнеса.

Сам Гетманцев в комментарии "Грошам" отмечает, что не имеет отношения к непосредственной деятельности налоговиков, а винящих его в блокировании накладных считает дилетантами:

"Говорить, что председатель комитета имеет отношение к принятию каких-либо актов Кабинета министров, означает, по меньшей мере, быть абсолютным дилетантом и в структуре сегодняшней власти, и в Конституции. "Зрада" разгоняется мамкиными блоггерами в соцсетях. Сейчас я слышу, что 50% налогоплательщиков страдают от блокирования накладных. Опровержение этому уже дала налоговая – общее количество налоговых накладных, заблокированных в ноябре, составляет 1,63% от общего количества налоговых накладных"

Тем не менее, отмечается в сюжете, называя показатель 1,63%, Гетманцев оперирует процентом заблокированных накладных, тогда как Длигач – процентом предприятий, у которых заблокировали документы.

"Я думаю, что [предприятий с заблокированными документами] процентов 50, может даже уже больше – с каждым днем ситуация ухудшается. Думаю, была команда налоговым блокировать накладные по любым причинам, причем эти причины настолько абсурдны, что смеются даже сами налоговики. У них есть тысячи возможностей абсурдных, циничных, грубых, и они могут абсолютно честного бизнесмена превратить в уклониста от налогообложения. Блокировка, не зачисление НДС, изменения реестров, абсурдные причины не регистрации накладных, причём по всей Украине. Если такая ситуация будет продолжаться, допускаю, тысячи бизнесов просто обанкротятся", – согласен с Длигачем доктор экономических наук, в прошлом заместитель председателя Национального банка Украины Александр Савченко.

Пока бизнес паникует и теряет надежду, Гетманцев отчитывается о невероятных результатах работы налоговой, говорится в сюжете.

"Перевыполнение по НДС в этом году вызвано исключительно улучшением администрирования НДС. 56 с лишним миллиардов за 9 месяцев военного 2022-го года мы собрали плюс к мирному 21-му году. При том, что треть экономики не работает", – приводит свои аргументы глава ВР по финансам. Но такие успехи даются бизнесу очень тяжело, и бьют тревогу предприниматели разного масштаба. Речь не только о блокировке налоговых накладных, но и торможении реформ, которые должны были сделать налоговую систему понятной, удобной и справедливой, например, реформы уменьшения налогообложения, получившей название "10-10-10", и предусматривающей единую ставку налога на прибыль, доходы физлиц и добавленную стоимость на уровне 10%.

"Гетманцев постоянно подчеркивает, что просто арифметическое уменьшение ставок автоматически вызовет уменьшение доходов бюджета. Это неправда. Мы произвели экономическое моделирование, в котором взяли участие сотни предпринимателей, и мы знаем, что уменьшение налогообложения вызовет экономический рост, привет к тотальному "обелению" экономики, поскольку будет выгодней платить официальные налоги, а не коррупционную ренту", – уверен Длигач.

Действующая же система налогообложения пронизана притеснениями, способствующими расцвету коррупции. Как отмечает Амелин, сейчас, если бизнес хочет вернуть себе НДС, блокируемые с января, придется дать взятку, которая выросла до 15% от суммы заблокированных средств – и бизнес вынужден идти на коррупционные шаги, поскольку другой возможности платить зарплату сотрудникам у него не остается. В некоторых случаях, говорят предприниматели, необходимо "занести" 20-30% от оборотных годовых средств.

Сейчас рост налоговых поступлений обеспечен только вымыванием из бизнеса оборотных средств, резюмируют эксперты, предупреждая, что если не изменить текущее отношение к бизнесу, уже завтра давление на него обернется катастрофой для всей экономики и коснется каждого украинца.