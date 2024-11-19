Президент Украины отметил, что другая сторона экономической силы для Украины - способность государства выполнять свои обязательства.

Украина смогла гарантировать финансирование Сил безопасности и обороны на этот и следующий год, рисков нет. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время презентации Плана устойчивости в Раде.

"Другой стороной экономической силы для Украины является способность государства выполнять свои обязательства и прежде всего социальные благодаря налогам и сборам. И в этом тоже стоит быть четкими. Именно внутренним ресурсом мы обеспечиваем наши Силы обороны и безопасности Украины, поэтому уплаченные налоги - это зарплаты воинов", - подчеркнул глава государства.

По его словам, хотя сейчас, во время войны, Украина по объективным причинам не обеспечивает себя необходимым финансированием на 100%, есть возможность гарантировать на этот и следующий годы полное финансовое обеспечение.

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"Рисков для Сил обороны и безопасности из-за финансирования нет в этом году и в следующем", - подчеркнул Зеленский

Финансирование ВСУ - последние новости

Как сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль, согласно проекту бюджета на 2025 год, на нужды безопасности и обороны будет направлено более 2,2 трлн грн, что составляет около 26% ВВП. Это на 46 млрд грн больше, чем в 2024 году.

По его словам, финансирование каждого нашего военного для бюджета стоит 1,2 млн гривен, поэтому увеличение количества мобилизованных людей требует соответствующего увеличения бюджета ВСУ.

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