Денег на зарплаты военным не хватит даже на два месяца, – нардеп

Депутат заявляет, что в Украине сложилась катастрофическая ситуация с бюджетом.

Деньг в бюджете Украины на 2026 год не хватит даже на два месяца выплаты зарплат военным, сообщил в эфире"Новости.live" народный депутат от фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко.

"У нас нет средств на два месяца зарплат, даже по 20 тысяч, вообще. У нас катастрофа с бюджетом. Сейчас мы тратим деньги, которые были запланированы на последние месяцы года", – рассказал политик.

Единственной возможностью для дальнейшего осуществления выплат депутат называет ускорение предоставления финансовой поддержки от западных доноров Украины.

Видео дня

"Изменения в бюджете и партнерская помощь нужны, чтобы хотя бы закрыть дыру. Я уже не говорю о повышении. Нам сегодня нужны дополнительные средства", – считает Ивченко.

Дефицит бюджета Украины – главные новости

Президент Владимир Зеленский обратился к Европейскому Союзу с просьбой ускорить выплату части средств из кредитного пакета блока на сумму 90 миллиардов евро, предусмотренного на следующий год, в связи с усугублением бюджетных трудностей. Такой запрос вызвал вопросы со стороны западных союзников.

При этом глава правительства Сергей Корецкий оценил состояние государственных финансов Украины как "близкое к критическому". Правительство уже ввело жесткий режим экономии бюджетных средств. Кабмин планирует сэкономить 70 миллиардов гривен и направить их на финансирование Сил обороны.

Украина будет вынуждена масштабно сокращать расходы действующего бюджета, если законодатели не примут непопулярные меры, необходимые для получения миллиардов долларов западной помощи до наступления зимы, сообщил Корецкий.

Вас также могут заинтересовать новости: