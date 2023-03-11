Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,95 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" подорожал на 5 копеек - до 38,45 грн за доллар. Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне подорожал на 15 копеек – до 40,55 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,95 грн/долл., евро - 39,55 грн / евро. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 40,16 грн.

Курс во время войны

Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, хотя ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Видео дня

Уже в июле Нацбанк снизил официальный курс гривни на 25%.

Директор департамента казначейства Банка COMINBANK Герман Марченко прогнозирует, что марте будет колебание наличного курса в пределах 38-39, 5 грн за доллар.

Руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий пргнозирует, что доллар может еще немного подешеветь в течение 1-2 недель.

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