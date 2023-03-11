Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 38,20 грн за долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках остался на уровне предыдущего дня - 38,70 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни также остался на уровне предыдущего дня - 40,80 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 38,20 грн за долл., евро - 40,00 грн за евро.

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Война в Украине и валютный рынок

Спустя неполные два месяца после полномасштабного российского вторжения в Украину Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса.

Речь шла о курсе, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам.

Примечательно, что до войны в Украине был плавающий курс гривни.

21 июля Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

Руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий прогнозирует, что наличный курс доллара в Украине в ближайшие одну-две недели может еще подешеветь, однако, снижение курса не будет значительным.

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