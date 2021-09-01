Накопительную пенсию будут запускать поэтапно: когда ее введут и кто будет первым

Кабинет министров планировал в 2021 году начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы.

Обязательная накопительная пенсионная система с 2023 года будет распространяться на отдельные категории населения. Об этом сообщает "24 канал". Читайте такжеНакопительная пенсия: сколько будут получать украинцы и когда начнутся выплаты Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, правительство приняло решение о том, что первыми на соцпакеты с накопительной пенсией смогут претендовать следующие группы населения: социальные работники;

учителя;

военные. Накопительные пенсии: что необходимо знать Кабинет министров планировал в 2021 году начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы.

Премьер Шмыгаль заявил, что запуск в Украине накопительной пенсионной системы в ближайшие 10-15 лет позволит привлечь инвестиционный ресурс в размере до 50 млрд долл.

В июле этого года Кабинет министров утвердил Национальную комиссию по ценным бумагам и фондового рынка в качестве органа лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения.

3 августа 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине планируется введение социальных пакетов с накопительными пенсиями с 2023 года.

17 августа 2021 года был обнародован проект запуска накопительной пенсии. Автор: Елена Коваленко

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