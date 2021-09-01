17 августа 2021 года был обнародован проект запуска накопительной пенсии / фото УНИАН Владимир Гонтар
Обязательная накопительная пенсионная система с 2023 года будет распространяться на отдельные категории населения.
Об этом сообщает "24 канал".
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Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, правительство приняло решение о том, что первыми на соцпакеты с накопительной пенсией смогут претендовать следующие группы населения:
- социальные работники;
- учителя;
- военные.
Накопительные пенсии: что необходимо знать
- Кабинет министров планировал в 2021 году начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы.
- Премьер Шмыгаль заявил, что запуск в Украине накопительной пенсионной системы в ближайшие 10-15 лет позволит привлечь инвестиционный ресурс в размере до 50 млрд долл.
- В июле этого года Кабинет министров утвердил Национальную комиссию по ценным бумагам и фондового рынка в качестве органа лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения.
- 3 августа 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине планируется введение социальных пакетов с накопительными пенсиями с 2023 года.
- 17 августа 2021 года был обнародован проект запуска накопительной пенсии.