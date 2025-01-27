В министерстве отметили, что взносы работодателя и гражданина не увеличатся.

Введение накопительных пенсий не приведет к увеличению налоговой нагрузки на украинцев. Такое заявление сделали в Министерстве социальной политики Украины.

"Введение накопительной системы, которая является частью реформы, позволит работникам дополнительно увеличивать размер своей будущей пенсии в течение рабочего стажа. Важно: это не приведет к увеличению нагрузки на налогоплательщиков", – говорится в заявлении.

В министерстве отметили, что взносы работодателя и гражданина не увеличатся. Они будут выделены из текущего ЕСВ и НДФЛ. По собственному желанию работник сможет платить дополнительный добровольный взнос.

Видео дня

"Ожидается, что внедрение накопительной системы позволит увеличить пенсию еще на 15-20% по сравнению со средней заработной платой человека в течение жизни, дополнительно к солидарной части пенсии", – пояснили в Минсоцполитики.

9% зарплаты на накопительные пенсии: что предшествовало

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович во время пресс-конфереции заявила, что будущая пенсионная реформа будет предусматривать обязательное отчисление 9% от зарплаты на накопительную пенсию. Она отметила, что человек может добровольно отчислять и большие суммы.

Народный депутат Украины Олег Дунда, комментируя эту информацию, говорил, что соответствующее обязательство парламент если и будет рассматривать, то скорее всего, уже после войны:

"Добровольная накопительная система существует, если я не ошибаюсь, с 2004 года. Есть пенсионные фонды и пенсионные счета. Те люди, которые хотят добровольно откладывать на накопительную систему, имеют для этого все возможности. Относительно обязательного – я бы отметил, что даже если такой проект будет рассматриваться, то, скорее всего, будет предложение отсрочить его внедрение на после завершения войны", – заявил он.

Вас также могут заинтересовать новости: