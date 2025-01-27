По мнению нардепа, отчисление части зарплаты на накопительную пенсию во время войны будет для украинцев "сверхбольшой нагрузкой".

Решение об обязательном отчислении 9% от зарплат украинцев на накопительную пенсию, скорее всего, будет приниматься уже после завершения войны. Об этом сказал народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Олег Дунда.

"Добровольная накопительная система существует, если я не ошибаюсь, с 2004 года. Есть пенсионные фонды и пенсионные счета. Те люди, которые хотят добровольно откладывать на накопительную систему, имеют для этого все возможности. Относительно обязательного – я бы отметил, что даже если такой проект будет рассматриваться, то, скорее всего, будет предложение отсрочить его внедрение на после завершения войны", – заявил он в эфире "Вечер.LIVE".

По мнению нардепа, отчисление части зарплаты на накопительную пенсию – в дополнение к существующим налогам – во время войны будет для украинцев "сверхбольшой нагрузкой".

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"Конечно, на добровольных началах это может даже и сейчас реализуется, но обязательства, скорее всего, даже если будем рассматривать, то уже после войны", – резюмировал Дунда.

Что предшествовало

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович во время пресс-конференции заявила, что будущая пенсионная реформа будет предусматривать обязательное отчисление 9% от зарплаты на накопительную пенсию.

Такой процент отчислений с зарплаты в будущем позволит украинцу получать на пенсии 20% от своей средней зарплаты за жизнь. При этом человек может делать и большие взносы.

Министр считает, что первые накопления в рамках накопительной пенсионной системы могут начаться уже в 2026 году.

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