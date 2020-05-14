Нацбанк запустил приложение для считывания данных с биометрических паспортов

Пилотная версия приложения уже доступна для бесплатной загрузки в интернет-магазине AppStore.

Национальный банк Украины запустил мобильное приложение UAPassportReader, с помощью которого банк сможет считывать информацию с биометрических документов своих клиентов.

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Об этом сообщила пресс-служба НБУ на своей официальной странице в соцсети Facebook.

«Национальный банк разработал мобильное приложение UAPassportReader для считывания информации с биометрических документов. Скачав приложение на смартфон, можно бесконтактно, быстро и просто считать всю информацию, необходимую для идентификации клиента с его ID-карты или биометрического загранпаспорта гражданина Украины», - сказано в сообщении.

В Нацбанке подчеркнули, что теперь банкам не нужно будет покупать дорогое оборудование для считывания информации с чипа биометрических документов, а клиентам, которые имеют биометрические документы, не нужно будет носить с собой бумажную справку о месте регистрации.

Пилотная версия приложения уже доступна для бесплатной загрузки в AppStore. В перспективе Нацбанк планирует также разработать аналогичную версию для Google Play.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины предоставил возможность дистанционно обращаться в НБУ с вопросами о лицензировании.