В Нацбанке рассказали, что сдерживает рост цен в Украине

Рост цен в Украине в апреле сдерживали удешевление энергоносителей и снижение спроса на отдельные товары и услуги, отметили в НБУ.

Потребительская инфляция в Украине в апреле этого года в годовом выражении замедлилась до 2,1%, и рост цен сдерживали удешевление энергоносителей и снижение спроса на отдельные товары и услуги.

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Об этом говорится в комментарии Национального банка Украины относительно уровня инфляции, опубликованном на сайте регулятора.

В апреле 2020 года потребительская инфляция в Украине в годовом выражении замедлилась до 2,1% с 2,3% в марте, а в месячном выражении цены выросли на 0,8%, о чем свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Отмечается, что потребительская инфляция ожидаемо оставалась ниже целевого диапазона 5% ± 1 п.п.

«Рост цен сдерживали несколько факторов. По-прежнему одним из основных факторов было удешевление энергоносителей - как нефти, так и газа. Инфляцию тормозило снижение спроса на отдельные товары и услуги, а также значительное предложение овощей. Кроме того, оказывать отдельные услуги было запрещено во время карантина, а потому цены на них были недоступны для наблюдения, поэтому остались на уровне предыдущего месяца», - говорится в комментарии НБУ.

Отмечается, что эти факторы перевесили влияние на цены со стороны мартовского ослабления гривни и сохранения в первой половине апреля ажиотажного спроса на отдельные товары, обусловленного распространением пандемии коронавируса и карантинными ограничениями.

Также сообщается, что падение цен на непродовольственные товары несколько замедлилось (до 1,3% в годовом выражении). В частности, из-за повышенного спроса ускорился рост цен на фармацевтические и отдельные товары личного ухода. Дешевле, чем в прошлом году, оставались автомобили и бытовая техника, хотя из-за ослабления гривни разница в ценах сократилась. Зато из-за снижения спроса и ограниченного предложения в дальнейшем дешевели одежда и обувь (на 4,3% в годовом выражении). Слабый спрос также обусловил углубление падения цен на электронику.

Темпы роста цен на продукты питания с высокой степенью обработки не изменились (3,9% в годовом выражении). С одной стороны, из-за всплеска потребительского спроса, ограничения работы продуктовых рынков во время карантина и слабых показателей животноводства ускорился рост цен на мясные и отдельные молочные продукты. Увеличились также темпы роста цен на макароны и отдельные крупы. Зато вследствие ослабления спроса на пищевые продукты не первой необходимости меньшими темпами росли цены на кондитерские изделия, соусы, соки, консервированные овощи, а оливковое масло и кофе продолжали дешеветь.

Вернулись к росту цены на сырые продукты питания (на 0,8% в годовом выражении). Под влиянием ажиотажного спроса в первой половине апреля дорожали гречневая крупа, чеснок, лимоны. Вследствие проблем с логистикой и худших показателей животноводства ускорился рост цен на говядину, свинину и молоко. Падение цен на яйца замедлилось из-за сокращения объемов производства и его низкой рентабельности. В то же время продолжали дешеветь овощи. В частности, значительно дешевле, чем в прошлом году, были капуста, свекла, морковь.

Темпы роста стоимости услуг в апреле продолжали снижаться (до 8,7% в годовом выражении). В частности, цены на услуги секторов, которые были вынуждены приостановить деятельность во время карантина (заведений общественного питания, отдыха, спорта, личного ухода), были недоступны в апреле, из-за чего в большинстве случаев остались на уровне марта.

«Инфляционное давление остается слабым из-за низких цен на энергоресурсы и ослабления спроса. В то же время по причине отсутствия предложения отдельных видов товаров и услуг во время карантина существует вероятность, что после смягчения карантина произойдет коррекция цен на такие товары и услуги», - отметили в НБУ.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины повысил прогноз инфляции в Украине в 2020 году до 6% с 4,8%, прогнозируемых ранее, оставшись при этом в целевом диапазоне 5% +/- 1 п.п.

Инфляция в Украине в 2019 году замедлилась до 4,1% и стала минимальной за последние 6 лет.