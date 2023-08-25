Средства от продажи набора Нацбанк Польши намерен передать Украине как гуманитарную финансовую помощь.

В День Независимости Украины центральные банки Украины и Польши вместе ввели в обращение памятные монеты из общего набора "Дружба и братство – величайшее богатство".

Как сообщила пресс-служба Нацбанка, этот украино-польский набор состоит из двух серебряных памятных монет номиналом 10 гривен и 10 злотых и посвящен партнерству наших стран.

Глава НБУ Андрей Пышный презентовал набор монет во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Польша в Украине Бартошем Цихоцким.

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"Этими символическими и уникальными памятными монетами мы хотим засвидетельствовать крепкую дружбу между Украиной и Польшей... Монеты очень выразительные. По форме – это две абсолютно равные половины, которые в результате сочетаются в одну понятную каждому форму сердца. У них общие номиналы – 10 гривен и 10 злотых. Изображают двух человек, которые сидят за одним столом", – отметил Пышный.

Украино-польский набор памятных монет продолжает серию "Бессмертная Моя Украина". Монеты, входящие в набор, изготовлены из серебра 999 пробы. Сложенные вместе, они образуют набор в форме сердца.

На аверсе монеты номиналом 10 гривен вверху на фоне сине-желтого флага размещен трезубец – малый Государственный Герб Украины, ниже – номинал монеты и графический символ гривны на фоне композиции, воспроизводящей ужасы войны. На аверсе монеты номиналом 10 злотых вверху на фоне бело-красного флага изображен орел, официально утвержденный для герба Республики Польша; ниже – номинал монеты и графический символ польского злотого на фоне композиции, символизирующей помощь и поддержку.

На реверсах монет изображены фигуры украинца (на монете номиналом 10 гривен) и поляка (на монете номиналом 10 злотых), которые сидят за одним столом, накрытым скатертью, и делятся хлебом и вином. Это символическая композиция, присущая традиционным представлениям и обычаям обоих соседних славянских народов: разделить хлеб – значит жить в добре и согласии, помочь в затруднении.

Если две монеты сложить вместе, орнамент в нижней части реверса образует цветок-символ надежды, жизни и развития. Дизайн монет создал заслуженный художник Украины Владимир Таран, скульптор – Владимир Атаманчук.

Отмечается, что реализация совместного украино-польского набора памятных монет "Дружба и братство – наибольшее богатство" будет осуществляться в Украине и в Польше. В Украине набор можно будет приобрести с 31 августа в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка. Всего через интернет-магазин будет реализована одна тысяча наборов, все они будут доступны с первого дня продажи. Кроме того, с сентября наборы монет будут постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами.

В Польше приобрести набор можно будет в кассах региональных отделений Национального банка Польши и в интернет-магазине Kolekcjoner. Средства от продажи этого набора Национальный банк Польши намерен передать Украине как безвозвратную гуманитарную финансовую помощь.

Тираж набора - до 10 000 штук (5 000 штук для Украины, 5 000 штук для Польши).

Памятные монеты в Украине

В январе 2023 года сразу две украинские памятные монеты вошли в список 10 лучших монет мира по итогам международного конкурса "Монета года" - украинские монеты одержали победу в номинациях "Лучшая монета о современном событии" и "Самая художественная монета года".

19 мая НБУ представил новую оборотную памятную монету "силы поддержки Вооруженных Сил Украины".

24 августа Национальный банк Украины презентовал новые памятные монеты "Сміливість бути. UA", которые посвящены смелости украинской нации, символически введенные в обращение к 32 годовщине Независимости Украины.

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