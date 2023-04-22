На прошлой неделе регулятор на межбанковском валютном рынке продал 560,07 млн долларов.

За неделю с 17 по 21 апреля Национальный банк продал из резервов более 560 млн долларов, зато в резервы ничего не выкупил.

Согласно материалам НБУ, на прошлой неделе регулятор на межбанковском валютном рынке продал 560,07 млн долларов, а неделей ранее - 242,92 млн долларов.

При этом НБУ за последние три недели купил только 1 млн долларов.

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НБУ использует продажу валюты из резервов в частности для сдерживания давления на валютном рынке, вызванного эмиссией гривни. Также он продает валюту для балансировки рынка экспортеров и импортеров для удержания фиксированного курса.

Война в Украине и ситуация на межбанке

С конца мая 2022 года НБУ был вынужден продавать около 1 млрд долл из резервов еженедельно для балансировки межбанка.

После коррекции курса на 25% до 36,6 грн за доллар в середине июля 2022 года ситуация стабилизировалась, а недельные продажи валюты не превышали полмиллиарда.

По состоянию на 1 апреля 2023 года с начала года НБУ продал уже 6,9 млрд долларов, а купил - 61,3 млн долларов.

За неделю с 20 по 24 марта 2023 года НБУ на межбанковском валютном рынке увеличил продажу валюты, однако ничего не выкупил в резерв. Нацбанк за неделю продал на межбанковском валютном рынке 495,45 млн долларов, что на 119,23 млн долларов больше, чем на прошлой неделе, когда объем продажи из резервов составил 376,22 млн.

С 3 по 7 апреля Национальный банк уменьшил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $217,84 млн. НБУ купил на межбанковском валютном рынке $1 млн и продал $126,34 млн. Отрицательное сальдо интервенций составило $125,34 млн против $343,18 млн на прошлой неделе.

Национальный банк Украины за неделю 10-14 апреля продал из резервов 242,92 млн долларов.

Всего с начала года НБУ продал уже 7,612 млрд долларов, а купил 62,3 млн долларов.

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