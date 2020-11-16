Работник оператора почтовой связи во время выплаты на сумму от 5 до 30 тыс. грн для идентификации и верификации должен только сверить идентификационные данные клиента с указанными в выплатных документах или бланках почтовых переводов.

Национальный банк Украины упростил для операторов почтовой связи процедуру идентификации и верификации получателей пенсий, пособий, субсидий и других выплат населению.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Читайте такжеИз-за карантина в Украине изменили процедуру открытия пенсионных счетов

«Это решение позволит почтовым операторам бесперебойно обеспечивать выплаты пенсий и денежной помощи при отсутствии автоматизации в их отделениях. В то же время украинские пенсионеры и другие получатели денежной помощи не почувствуют никаких неудобств во время идентификации и верификации», - сказано в сообщении.

Отмечается, что отныне работник оператора почтовой связи во время выплаты на сумму от 5 тыс. до 30 тыс. грн для идентификации и верификации должен только сверить идентификационные данные клиента с указанными в выплатных документах или бланках почтовых переводов. После сверки и клиент, и представитель почтового оператора проставляют собственноручные подписи в выплатных документах. Выплатные документы должны быть оформлены надлежащим образом и храниться в течение сроков, определенных законом о финансовом мониторинге.

Открытие счета во время карантина

Кабинет министров Украины упростил процедуру открытия банковского счета для получателей пенсий и денежных пособий.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Жирий