Такие изменения необходимы для уменьшения количества посещений гражданами учреждений при назначении пенсии или пособия в связи с распространением коронавируса.

Кабинет министров Украины упростил процедуру открытия банковского счета для получателей пенсий и денежных пособий.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины» правительство приняло в ходе сегодняшнего заседания.

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По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, это еще один шаг для упрощения социальной сферы - внедрение политики одного обращения в вопросе назначения пенсий.

"Как это было раньше – нужно было идти в Пенсионный фонд, потом в банк для открытия счета, потом ждать, потом снова в банк. Это была целая процедура, она была довольно обременительная, и во время коронавируса процедура стала еще и очень опасной. Теперь должна заработать политика одного обращения, когда человек просто обращается в Пенсионный фонд, далее по обращению самого фонда или органа социальной защиты будет открыт счет в банке", - сказал Шмыгаль.

Согласно пояснительной записке к документу, упрощение процедуры открытия текущих счетов получателям пенсий и денежных пособий предусматривает возможность открытия таких счетов уполномоченными банками по желанию получателя по обращению органов Пенсионного фонда и органов социальной защиты населения.

Отмечается, что такие изменения необходимы для уменьшения количества посещений гражданами учреждений при назначении пенсии или денежного пособия в связи с распространением коронавирусной болезни, особенно опасной для лиц пожилого возраста.

"Для открытия такого счета нужно будет лишь один раз обратиться в орган Пенсионного фонда Украины или орган социальной защиты населения, что будет способствовать выбору получателями способа получения выплат через текущие счета в уполномоченных банках, распространению практики использования безналичных расчетов и, соответственно, уменьшению контактов с другими лицами", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Хронология событий

9 ноября 2020 года заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в ближайшее время правительство примет решение о применении жестких карантинных мер в выходные дни.

Минздрав предлагает установить дополнительные карантинные ограничения на территории Украины и запретить проведение всех массовых культурных мероприятий, ограничить деятельность зон питания, детских комнат и развлекательных зон в ТРЦ, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов.

Также предполагается рекомендовать субъектам хозяйствования ввести отдельное время для обслуживания лиц старше 60 лет.

Кроме того, Минздрав предлагает в "красных зонах" эпидопасности разрешить работать магазинам, но с 7:00 до 20:00, при этом чтобы количество посетителей было 1 на 20 квадратных метров.

Карантин выходного дня может быть введен в Украине с 14 ноября.

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Автор: Екатерина Жирий