При необходимости НБУ готов повысить ключевую ставку сверх текущего уровня.

Национальный банк Украины в третий раз сохранил учетную ставку на уровне 25% после ее повышения до этого уровня в июне.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Правление НБУ приняло решение оставить учетную ставку на уровне 25% годовых. Такой уровень учетной ставки при текущих условиях является достаточным для сохранения курсовой стабильности и управляемости инфляционными процессами", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что важной предпосылкой стабильного функционирования экономики в условиях войны является прогресс в сотрудничестве с международными партнерами.

"Международная финансовая помощь и оживление экспорта способствовали наращиванию валютных поступлений в Украину. С начала полномасштабного вторжения объемы официального финансирования достигли около 23 млрд долл. Львиная доля этих средств поступила в виде грантов на протяжении последних месяцев", - добавили в НБУ.

Учетная ставка в условиях войны:

20 января 2022 года Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 10% годовых после увеличения ее до 9% в декабре.

24 февраля Россия вторглась на территорию независимой Украины.

3 марта 2022 года Нацбанк оставил учетную ставку на уровне 10%.

2 июня правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку с 10% до 25% годовых.

21 июля Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 25% после ее повышения до этого уровня в июне.

8 сентября Нацбанк оставил учетную ставку на уровне 25%.

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