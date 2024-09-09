Банки и финансовые учреждения продолжают действовать исключительно в рамках законодательства по вопросам финансового мониторинга.

Национальный банк опроверг введение новых ограничений на карточные переводы, а именно лимитов в размере дохода клиента, указанного в анкете. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Национальный банк Украины пока не планирует устанавливать какие-либо дополнительные ограничения по счетам банковских клиентов. Банки, платежные и финансовые учреждения продолжают действовать и осуществлять надлежащую проверку своих клиентов исключительно в рамках законодательства по вопросам финансового мониторинга и требований НБУ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сегодня медиа и телеграмм-каналы распространили недостоверную информацию о том, что НБУ якобы "хочет установить лимиты, равные доходу клиентов банков и если обороты будут выше указанной суммы дохода, то счета будут блокировать".

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"Эта информация не соответствует действительности", - подчеркнули в НБУ.

Ограничение карточных переводов

С 1 октября 2024 года Национальный банк на полгода устанавливает лимит в 150 000 грн в месяц для переводов физических лиц "с карты на карту" (также известные как P2P, C2С).

В Нацбанке подчеркнули, что введенный лимит поможет минимизировать использование платежной инфраструктуры в противоправной деятельности, в частности с использованием счетов "дропов", которые являются распространенным механизмом функционирования теневой экономики.

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