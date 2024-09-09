В течение следующего месяца регулятор начнет создавать реестр скомпрометированных карт.

Национальный банк рекомендует ввести новые лимиты на карточные переводы, ограниченные указанным в анкете уровнем доходов клиента: регулятор советует банкам договориться о применении такого ориентира ограничений.

Как сообщила пресс-служба НБУ, об этом шла речь на встрече правления Нацбанка с руководителями 30 крупнейших банков.

Отмечается, что финальное решение об ограничении в 150 000 грн в месяц с 1 октября является временным, пока банки не усилят собственные системы финансового мониторинга, и имеет ряд исключений, в частности для волонтеров.

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"Наша позиция: рынок не должен быть зарегулированным. Но в ситуации, когда бюджет теряет миллиардные суммы налогов из-за противоправных схем, такие шаги необходимы", - пояснил глава НБУ Андрей Пышный.

Заместитель главы Нацбанка Дмитрий Олейник отметил, что НБУ и большинство банков активно борются с "дропами", однако отдельные учреждения не "мешают" таким клиентам, считая рост клиентской базы важнее рисков использования банка для отмывания средств.

"Мы советуем банкам договориться на уровне ассоциации, чтобы главным ориентиром для применения лимитов был подтвержденный уровень доходов клиентов, указанный в анкете. И чтобы лимиты были установлены одновременно по всему рынку во избежание смены клиентами одного банка на другой", - отметил Дмитрий Олейник.

По его словам, в течение следующего месяца регулятор начнет создавать реестр скомпрометированных карт, далее - реестр "неблагонадежных" торговцев.

Также Олейник отметил важность отслеживания и контроля за экспортно-импортными операциями по закупке энергооборудования, и анализа ФЛП в практике уклонения от уплаты налогов корпорациями. Банковское сообщество по этому вопросу должно предоставить свои предложения, которые Национальный банк обработает и даст соответствующие рекомендации.

Ограничения на карточные переводы - последние новости

С 1 октября 2024 года НБУ на полгода устанавливает лимит в 150 000 грн в месяц для переводов физических лиц "с карты на карту". Лимит действует только на исходящие переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц. Лимит не применяется к счетам волонтеров, которые соответствуют определенным критериям, и лиц, ежемесячные доходы которых из подтвержденных источников превышают сумму установленного ограничения.

Необходимость в установлении ограничений возникла с целью борьбы с теневыми операциями. В частности, речь идет о случаях, когда с помощью дроп-карт реализуются схемы уклонения от уплаты налогов.

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