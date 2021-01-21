Это меньше, чем раньше прогнозировал Нацбанк.

По оценкам Национального банка, в 2020 году темп снижения реального ВВП Украины составил 4,4%, что меньше, чем ожидалось в предыдущем прогнозе, когда регулятор ожидал падения экономики на 6%.

Читайте такжеВ НБУ назвали сроки восстановления экономики Украины после коронавирусаОб этом сказано в материалах регулятора.

Отмечается, что экономика Украины достаточно быстро восстанавливалась во втором полугодии. После прохождения жесткой фазы карантина падение ВВП замедлилось до 3,5% г/г в III квартале, этот тренд сохранился и в IV квартале. При этом усиление карантина в ноябре, по данным НБУ, имело незначительное влияние на деловую активность.

"Быстрое восстановление экономики обусловлено, прежде всего, ростом внутреннего потребления. Увеличение доходов и расходов бюджета поддерживает потребление на высоком уровне. Так, розничная торговля в IV квартале продолжала стремительно расти. Наращивание текущих расходов бюджета на инфраструктуру, прежде всего на дорожные ремонты, а также здравоохранение, улучшило динамику ВВП", - сказано в сообщении.

Что этому предшествовало

Нацбанк ожидает роста экономики на 4% в 2021 и последующие годы.

По данным Госстата, падение валового внутреннего продукта Украины в третьем квартале 2020 года составило 3,5% по отношению к аналогичному периоду 2019 года.

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Автор: Екатерина Жирий