Больше всего оборот розничной торговли вырос в Киевской, Запорожской и Черниговской областях.

Оборот розничной торговли в Украине в 2020 году, по сравнению с 2019 годом (в сопоставимых ценах), вырос на 8,4%.

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Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, больше всего оборот розничной торговли вырос в таких областях: Киевской - на 18,7%; Запорожской - на 15,7% и Черниговской - на 14,2%.

Сократился оборот только в Закарпатской области - на 2,7%.

По информации Госстата, оборот розничной торговли в декабре 2020 года, по сравнению с декабрем 2019 года, вырос на 13,4%. По сравнению с ноябрем 2020 года оборот вырос на 20%.

Что этому предшествовало

Оборот розничной торговли в Украине в 2019 году вырос на 10,5% по сравнению с 2018 годом.

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Автор: Павел Степанец