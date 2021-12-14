Несмотря на наличие ряда рисков для мировой экономики, в следующем году что-то может пойти как следует и даже лучше.

Экономисты более оптимистично смотрят на 2022 год и ожидают на устойчивое восстановление мировой экономики, впрочем, есть ряд факторов, которые могут негативно сказаться на темпах экономического роста.

Эксперты Bloomberg назвали самые большие экономические риски, которые могут ждать мир в 2022 году.

По их мнению, негативно повлиять на мировую экономику могут новый штамм коронавируса "Омикрон", экономический спад в Китае, Тайвань, резкая инфляция, жесткий Brexit, новый кризис еврозоны и рост цен на пищевые продукты на Ближнем Востоке, набег на развивающиеся рынки.

Омикрон и новые локдауны

Пока что рано делать однозначный вывод относительно нового варианта Covid-19. Вероятно, будучи более заразным, чем его предшественники, он также может оказаться менее смертельным. Это помогло бы миру вернуться к нормальному состоянию до пандемии, что означает рост расходов на услуги, например рестораны и спортзалы. Перебалансировка расходов может повысить глобальный рост экономики до 5,1% с базового прогноза Bloomberg в 4,7%.

Однако, если "Омикрон" окажется более заразным и смертельным, то даже возвращение на три месяца к самым жестким ограничениям 2021 года может привести к замедлению экономического роста в 2022 году до 4,2%. При таком сценарии спрос будет слабее, а проблемы с логистикой и нехваткой рабочих останутся, считают аналитики Bloomberg.

Угроза инфляции в США

В начале 2021 года прогнозировалось, что США закончат год с инфляцией в 2%, однако сейчас этот показатель уже составляет около 7%. В 2022 году базовый прогноз Bloomberg Economics предполагает снижение инфляции в США до целевого уровня примерно в 3%. Однако, не исключается повторение нынешней ошибки.

Политика Федеральной резервной системы

Повышение базовой процентной ставки со стороны ФРС США может негативно повлиять на рынки. Дополнительными рисками являются уже завышенные цены на активы. Индекс S&P 500 почти приблизился к "зоне пузырей", и цены на жилье свидетельствуют о том, что риски на рынке недвижимости выше, чем когда-либо после кризиса субстандартных кредитов в 2007 году.

Если в 2022 году ФРС трижды повысит ставку и заявит готовность дойти до 2,5%, в 2023 году США ждет рецессия.

Проседание рынков

Повышенная базовая ставка США означает приток денег в долларовые активы и отток с развивающихся рынков. Высокие потребности в финансировании и слабое управление добавляют риски для некоторых таких рынков.

Наиболее уязвимы к этому перетоку Аргентина, Турция и Южная Африка. К ним можно добавить Бразилию и Египет и получить пятерку наиболее уязвимых в 2022 году стран.

Однако Саудовская Аравия, Россия и Тайвань, с небольшой задолженностью и сильным остатком на текущих счетах, кажется, наименее склонны к "бегству капитала" среди рынков с переходной экономикой.

Проблемы Китая

Если Китай продолжит придерживаться политики "нулевой толерантности" к коронавирусу независимо от штамма, и при тяжелых последствий кризиса в секторе недвижимости, рост экономики в следующем году может замедлиться до 3% против 5,7% базового прогноза Bloomberg Economics. Это повлечет за собой "эффект домино" в мировой экономике и может повлиять на политику ФРС.

Политические потрясения в Европе

Солидарность между лидерами, которые поддерживают европейский проект, и активность Европейского центрального банка, чтобы держать под контролем расходы на государственные займы, помогли Европе преодолеть кризис, вызванный коронавирусом.

Впрочем, президентские выборы в Италии и Франции все могут изменить. Если евроскептики получат власть в этих ключевых экономиках ЕС, это может нарушить спокойствие на европейских рынках облигаций и лишить ЕЦБ политической поддержки, необходимой для реагирования. Цена заимствования для них вырастет, а при спреде суверенного госдолга в 300 базисных пунктов (как в финансовый кризис прошлого десятилетия) наступит рецессия. Она способна отобрать у еврозоны по меньшей мере 4% ее ВВП.

Также, напряжение между Россией и Украиной может привести к росту цен на газ.

Проблемы Brexit

Переговоры между Великобританией и ЕС по таможенному контролю на границе с Северной Ирландией продлятся в 2022 году, однако достичь согласия будет трудно.

Неопределенность ударит по инвестициям в бизнес и подорвет фунт. Полномасштабная торговая война между Брюсселем и Лондоном маловероятна, но проблемы на таможенных границах вполне возможны. Они еще больше поднимут потребительские цены.

Свертывание экстренных стимулов

Правительства потратили значительные средства на поддержку работников и бизнеса в условиях пандемии. Сейчас многие хотят затянуть пояса. В 2022 году, по оценке UBS, правительства свернут поддержку примерно на 2,5% мирового ВВП. Особенно сильно этот фактор скажется на экономиках Великобритании, Италии, Канады и Японии.

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Рост цен на продукты

Сочетание последствий Covid и плохой погоды подтолкнуло мировые цены на продукты питания к рекордно высоким показателям. Эта тенденция может сохраниться в следующем году. Положение с доступностью еды обещает быть хуже, чем во время кризиса "арабской весны" 2011 года, особенно в таких странах, как Судан, Ливан и Алжир. Это означает риск новой региональной нестабильности.

Местная и геополитика

Самый ужасный сценарий - это война сверхдержав. Но на мировую экономику не меньше повлияет и новая торговая война между США и Китаем, и новый кризис с поставкой полупроводников из Тайваня.

Не стоит недооценивать потенциал регионального напряжения. Например, в Бразилии в октябре планируется провести выборы на фоне неопределенности из-за пандемии и все еще депрессивной экономики. В Турции оппозиция настаивает на переносе выборов в 2023 году на следующий год на фоне падения курса валюты, в чем обвиняют экономическую политику президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

"В 2020 году экономический удар пандемии оказался хуже почти всех прогнозов. Но в 2021 году это было не так: во многих странах восстановление происходило на удивление быстро. Это полезное напоминание о том, что в следующем году что-то может пойти как следует и даже лучше", - заключает Bloomberg.

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Автор: Александр Топчий