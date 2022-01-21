Предложенная программа помощи направлена на страны с низким и средним уровнем дохода.

В Международном валютном фонде наметили планы создания кредитного траста в размере 50 миллиардов долларов, сосредоточенном на изменении климата и устойчивом развитии.

Как сообщает Bloomberg, право на получение средств от этого траста (Resilience and Sustainability Trust, RST) будут иметь примерно три четверти стран-членов МВФ.

Речь идет о странах с низким уровнем дохода и развивающихся, а также странах со средним уровнем дохода с валовым национальным доходом на душу населения менее 12 тысяч долларов в год. Отметим, что ВВП в Украине по итогам 2020 года составил $3725, поэтому наше государство может претендовать на получение кредита от этого траста.

RST имеет целью решение долгосрочных проблем экономической стабильности, включая изменение климата, готовность к пандемии и цифровизацию, отмечают в МВФ. Доступ к средствам будет определяться в каждом конкретном случае, и будет зависеть от экономической приемлемости долга страны и ее направленности на проведение структурных изменений. Кроме этого, страны должны быть участниками традиционных программ МВФ, делая новый траст дополнением, а не заменой.

"Даже в то время, как страны продолжают бороться с Covid-19, очень важно не упускать из виду долгосрочную проблему трансформации экономики, чтобы стать более устойчивой к потрясениям и достичь устойчивого и инклюзивного роста. Пандемия научила нас, что нерешение этих долгосрочных проблем вовремя может иметь значительные экономические последствия с потенциальными проблемами с платежным балансом в будущем", - отмечают директор департамента МВФ по вопросам стратегии, политики и анализа Джейла Пазарбасиоглу и ее заместитель Ума Рамакришнан.

Траст будет финансироваться более богатыми странами, которые направляют свои резервы МВФ (известные как специальные права заимствования) более бедным. МВФ нужно будет мобилизовать 50 миллиардов долларов для удовлетворения прогнозируемого спроса, отмечают чиновники. Они надеются, что создание нового траста будет одобрено исполнительным комитетом на весенних сборах МВФ в апреле, а к концу 2022 года RST начнет полностью функционировать.

Представители МВФ отметили, что сумма денег, которую любая страна может одолжить с траста, будет ограничена 150% от квоты государства-члена в МВФ, но не более $1,4 миллиарда. Это условие фактически ограничивает, сколько денег может получить большая страна со средним уровнем дохода, такая как Турция, Россия или Аргентина.

Сотрудники фонда предлагают дать странам 20 лет на возврат средств, а погашение займа, помимо выплаты процентов, начнется через 10 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: