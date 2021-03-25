Фонд согласовывает реформы, которые необходимы для обеспечения устойчивости бюджета в среднесрочной перспективе и защиты стабильности финансового сектора Украины.

Международный валютный фонд продолжит переговоры с Украиной для первого пересмотра программы stand-by.

Как сообщил представитель МВФ Джерри Райс на брифинге, Фонд согласовывает реформы, которые необходимы для обеспечения устойчивости бюджета в среднесрочной перспективе и защиты стабильности финансового сектора Украины.

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"Повестка на следующие несколько месяцев заключается в том, чтобы продолжить обсуждение этих реформ", – сказал Райс.

По его словам, программа реформ остается незавершенной относительно договоренностей с МВФ, поэтому Украине следует продолжать создание условий для роста после кризиса.

Что этому предшествовало

9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 млрд долларов.

В конце ноября Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с МВФ по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

Миссия Международного валютного фонда 11 января 2021 года возобновила в Украине работу по пересмотру программы stand-by. Работа продолжалась до 12 февраля. Миссия МВФ завершилась в Украине без принятия решения о пересмотре программы stand-by.

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Автор: Екатерина Жирий