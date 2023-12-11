В МВФ отметили достижения Украины в реализации программы и реформ, несмотря на полномасштабную войну, отметил премьер-министр.

Исполнительный совет Международного валютного фонда утвердил второй пересмотр программы расширенного кредитования (EFF) для Украины, что открыло путь к получению очередного транша в размере 900 млн долларов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он добавил, что в МВФ отметили достижения Украины в реализации программы и реформ, несмотря на полномасштабную войну.

"Украина выполнила все поставленные "маяки", в частности законодательные инициативы по совершенствованию Бюджетного кодекса, ужесточению налоговой политики, антикоррупционные меры и тому подобное", – подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что программа в рамках Механизма расширенного финансирования для Украины в целом предусматривает выделение 15,6 млрд долларов в течение 4 лет для поддержания экономической стабильности и восстановления государства.

МВФ и Украина: последние новости

Недавно Международный валютный фонд изменил прогноз роста украинской экономики, улучшив его до 4,5% к концу этого года. Примечательно, что при утверждении первого пересмотра программы EFF этот показатель оценивался в диапазоне от 1% до 3%.

В октябре МВФ создал специальный фонд для поддержки реформ в Украине, который получил название Фонд развития возможностей для Украины. Глава Нацбанка Андрей Пышный сообщал, что фонд уже получил от доноров $14 млн.

Вас также могут заинтересовать новости: