В МВФ отмечают, что в 2024 году рост замедлится до 3-4%, поскольку война продолжается, а риски ухудшения прогноза остаются значительными.

Международный валютный фонд улучшил прогноз роста экономики Украины до 4,5% к концу этого года.

Как сообщила пресс-служба Национального банка по результатам работы Миссии МВФ с Украиной, в ходе работы над вторым пересмотром программы "Механизм расширенного финансирования" (EFF), эксперты МВФ высоко оценили чрезвычайную устойчивость украинской экономики.

"Эксперты МВФ ожидают более мощного восстановления украинской экономики. Они повысили свою оценку роста реального ВВП в 2023 году до 4,5%, хотя во время утверждения первого пересмотра программы EFF этот показатель оценивался в диапазоне от 1% до 3%", – говорится в сообщении.

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Как отметили в ведомстве, экономические данные свидетельствуют о более мощном, чем ожидалось, экономическом восстановлении в 2023 году и существенном снижении темпов инфляции при значительных международных резервах и стабильном валютном рынке, добавили в НБУ. Однако в МВФ отмечают, в 2024 году рост замедлится до 3-4%, поскольку война продолжается, а риски ухудшения прогноза остаются значительными.

Экономика Украины и МВФ

8 ноября 2023 года в МВФ рассказали, что ждет экономику Украины. Международный валютный фонд обнародовал региональный экономический прогноз.

По итогам 2023 года рост ВВП Украины может составить от 1 до 3%, что говорит о том, что экономика Украины начала постепенно восстанавливаться.

Как говорится в региональном экономическом прогнозе Международного валютного фонда, после российского вторжения, когда экономический рост упал на 29% в 2022 году, в 2023 году продолжается постепенное экономическое возрождение.

11 ноября 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о новой договоренности с МВФ. Соответствующая договоренность открывает путь к получению транша в сумме около 900 млн долларов.

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