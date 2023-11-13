Экс-председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин заявил, что одними из самых дорогих кредитов, взятых Украиной с начала войны оказались кредиты МВФ.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину, стоимость обслуживания всех кредитов, предоставленных Украине внешними официальными кредиторами, составляет около 2,1% годовых.

Об этом заявил экс-председатель Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин в Facebook, отметив при этом, что одними из самых дорогих кредитов, взятых Украиной с начала войны оказались кредиты МВФ.

"Одними из самых дорогих кредитов, взятых Украиной с начала войны оказались кредиты МВФ. Их обслуживание в 2023 году обойдется в около 8% годовых", - написал он.

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"Для сравнения: кредит от Франции полученный Украиной в ноябре 2022 г. имеет фиксированную доходность в 1,04% годовых, кредит от Японии в июне 2022 года - 1,0% годовых, кредит от Канады в апреле 2023 года - 1,5% годовых", - отметил Данилишин.

Война в Украине и МВФ

В 2023 году Украина получила от МВФ два транша на 2,7 млрд долларов и на 890 млн долларов. В декабре ожидается транш на 900 млн долларов. Общая сумма финансовой поддержки Украине составит около 45 млрд долларов.

Во втором полугодии 2024 года Украина должна вернуть МВФ 1,925 млрд долларов, из которых 1,516 млрд долларов основная сумма, 408 млн долларов - проценты.

8 ноября 2023 года в МВФ рассказали, что ждет экономику Украины. Международный валютный фонд обнародовал региональный экономический прогноз.

В ноябре 2023 года МВФ изменил прогноз роста украинской экономики. В МВФ отмечают, что в 2024 году рост замедлится до 3-4%, поскольку война продолжается, а риски ухудшения прогноза остаются значительными.

11 ноября 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о новую договоренность с МВФ, которая открывает путь к получению транша в 900 млн долларов.

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